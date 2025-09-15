وزير الدفاع يعلن بدء توقيع العقود الخاصة بتوزيع الأراضي بين المنتسبين

أعلن وزير الدفاع، ثابت العباسي، اليوم الاثنين، أن خطة توزيع الأراضي بين الضابط والمنتسبين، ماضية بشكل جيد، فيما أشار إلى بدء توقيع العقود الخاصة بتوزيع الأراضي، حيث ذكر العباسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعمار والإسكان، بنكين ريكاني، عقد في مقر وزارة الدفاع، بشأن توزيع قطع الأراضي بين ضباط ومنتسبي الوزارة والخاصة بمدينة الفرسان، إنه "تم الاستماع من قبل وزير الإعمار والإسكان حول توزيع الأراضي، وقدم الوزير شرحاً واضحاً وكافياً حول حيثيات التعاقد وآليات التوزيع، كما تم الاستماع إلى الضباط، وأجاب عن استفساراتهم"، مؤكداً أن "الخطة الموضوعة تسير بشكل جيد".

كما لفت إلى، أنه "تم توقيع العقود الخاصة بتوزيع الأراضي في بعض المحافظات، وخلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل سنستكمل التعاقدات مع بقية محافظات العراق، وكانت البداية في مدينة الفرسان في بسماية".

كذلك أضاف أن "هذا المشروع يعد جزءاً من التوجه الحكومي لتوزيع قطع الأراضي، كما أنه يأتي في إطار توجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الذي بذل جهداً شخصياً كبيراً، وتابع معنا ليلاً ونهاراً، وتدخل في جميع التفاصيل لتذليل العقبات".