وزارة الصحة: تحرك لإطلاق منصة خاصة لشمول غير الموظفين بالضمان الصحي


 

 

أعلن صندوق الضمان الصحي التابع لوزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن التحرك لإطلاق منصة خاصة لشمول غير الموظفين بالضمان الصحي، حيث ذكر مدير عام الصندوق، علي أحمد عبيد، في تصريح للوكالة الرسمية، إنه "تم إطلاق منصة خاصة لشمول فئة المتقاعدين بالضمان الصحي وهي متاحة حاليا للتسجيل في محافظة بغداد"، مبينا ان "شبكة الرعاية تعتمد على قاعدة البيانات التي ترد للهيئة من وزارة العمل".

وأضاف ان "المواطن غير الموظف وليس لديه راتب حاليا تم تحديد التعليمات الخاصة ببدل الاشتراك الشهري وهي منظورة حاليا أمام مجلس الإدارة ومجلس الدولة، وعند إقرارها نطلق المنصة الخاصة بالمواطنين".

كما ذكر عبيد، أن "قانون الضمان الاجتماعي يعمل على تسجيل المواطنين ممن ليس لديه راتب بهذه المنظومة ضمن منصة حكومية وكذلك تقوم دائرة الضمان الاجتماعي بتقديم التغطيات الصحية عن طريق شركات التأمين وفق ما ورد في قانونهم للمواطنين المسجلين في منظومة الضمان الاجتماعي".

