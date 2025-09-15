وزارة النقل تعلن أبرز محاور الاجتماع الفني الخامس لمشروع طريق التنمية

صرّحت وزارة النقل، اليوم الاثنين، عن أبرز محاور الاجتماع الفني الخامس لمشروع طريق التنمية، فيما أشارت الى أن المشروع يمثل العنصر الأهم لجذب الاستثمارات، إذ ذكر مدير شركة موانئ العراق، فرحان الفرطوسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة النقل تعقد الاجتماع الفني الخامس استناداً الى مذكرة التفاهم الرباعية الموقعة بين العراق وتركيا وقطر والإمارات".

كما أوضح، ان "الاجتماع سيناقش أبرز ما توصلت اليه الشركات الاستشارية والفريق الفني العراقي بشأن نسب إنجاز التصاميم النهائية لمشروع طريق التنمية، فضلاً عن آخر التطورات المتعلقة بآلية التنفيذ".

وأضاف ان "الاجتماع سيطرح أيضاً موضوع الحوكمة وآلية تنفيذ المشروع من خلال الشركة الخاصة المنفذة، المملوكة للحكومة، وبالتعاون مع هيئة تنفيذ المشروع التي ستتولى إصدار القوانين والتعليمات اللازمة لتسهيل عملية التنفيذ، والتخلص من البيروقراطية".

كذلك أكد ان "آلية الحوكمة ستعزز دور القطاع الخاص في إدارة المشروع بمرونة عالية، بما يسهم في استقطاب المستثمرين وضمان التزاماتهم تجاه العراق، من خلال طرح الفرص الاستثمارية بشكل واضح وسهل"، مشيرا الى ان "وضوح الرؤية في هذا المشروع الاقتصادي الكبير يمثل العنصر الأهم لجذب الاستثمارات، ويمنح المستثمرين القدرة على التعامل مع الفرص بسهولة".