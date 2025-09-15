مجلس القضاء الأعلى يبحث مع مجلس الأمناء التعاون لإشاعة الثقافة القانونية بالمجتمع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، ورئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، ثائر الغانمي، اليوم الاثنين، التعاون لإشاعة الثقافة القانونية بالمجتمع، حيث ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، استقبل، اليوم الاثنين الموافق 15 / 9 /2025 رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، ثائر الغانمي برفقة أعضاء مجلس الأمناء".

وأضاف أنه "تم بحث سبل التعاون بين القضاء والإعلام لإشاعة الثقافة القانونية في المجتمع".