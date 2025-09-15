وزارة الداخلية تعلن صدور أحكام قضائية بحق مفوضي مرور لارتكابهما جريمة الرشوة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، صدور أحكام قضائية بحق مفوضَي مرور لارتكابهما جريمة الرشوة، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "على خلفية تداول مقطع فيديوي في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه إحدى دوريات المرور وهي تقوم بأخذ رشوة عبارة عن (صندوق عصير) من إحدى مركبات الحمل وتم التحقيق بمجريات هذه القضية من قبل الجهات المختصة، وبعد إجراء التحقيقات الأصولية، أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي الأولى المنطقة الثالثة، الأحكام الآتية بحق عناصر الدورية الذين كانوا داخلها".

كما لفتت الى انه "تم الحكم على المفوض (فؤاد علي حسين علي) بالحبس الشديد لمدة (سنتين) وغرامة مالية مقدارها مليون ومئة ألف دينار عراقي وفق أحكام قانون العقوبات، لقيامه بأخذ رشوة (صندوق عصير) من إحدى مركبات الحمل أثناء أدائه عملاً من أعمال وظيفته بتأريخ 2025/9/13، كما تقرر طرده من الخدمة كعقوبة تبعية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية واعتبار جريمته مخلة بالشرف".

وتابعت، أنه "تم الحكم على المدان المفوض (قيصر جمعة كاظم حسن) بالحبس البسيط لمدة (ستة أشهر) وفق قانون العقوبات، لتغاضيه عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها ولعدم الإخبار عنها قبل تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي"، مبينة أنه "لعدم كفاية الأدلة بحق المتهمين كل من المفوض (أحمد هاشم توفيق سعيد) والمفوض (كاظم عبود مشط محسن) بالتهمة المسندة إليهما وفق أحكام القانون قررت المحكمة إلغاء التهمة والإفراج عنهما".

كذلك أكدت الوزارة، أنها "لن تسمح بأن تكون بعض التصرفات الفردية محسوبة على تضحيات رجالها والخدمات التي يقومون بها في شتى مجالات الحياة، كما وستكون الوزارة بالمرصاد لكل من يحاول الإساءة إلى سمعتها".