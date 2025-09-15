عاجل : نتيجة لخلافات معه تنظيم داعش الارهابي يصيب الارهابي رافع مشحن الجميلي في ادلب السورية
الأخبار

وزارة الداخلية تعلن صدور أحكام قضائية بحق مفوضي مرور لارتكابهما جريمة الرشوة


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، صدور أحكام قضائية بحق مفوضَي مرور لارتكابهما جريمة الرشوة، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "على خلفية تداول مقطع فيديوي في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه إحدى دوريات المرور وهي تقوم بأخذ رشوة عبارة عن (صندوق عصير) من إحدى مركبات الحمل وتم التحقيق بمجريات هذه القضية من قبل الجهات المختصة، وبعد إجراء التحقيقات الأصولية، أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي الأولى المنطقة الثالثة، الأحكام الآتية بحق عناصر الدورية الذين كانوا داخلها".

كما لفتت الى انه "تم الحكم على المفوض (فؤاد علي حسين علي) بالحبس الشديد لمدة (سنتين) وغرامة مالية مقدارها مليون ومئة ألف دينار عراقي وفق أحكام قانون العقوبات، لقيامه بأخذ رشوة (صندوق عصير) من إحدى مركبات الحمل أثناء أدائه عملاً من أعمال وظيفته بتأريخ 2025/9/13، كما تقرر طرده من الخدمة كعقوبة تبعية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية واعتبار جريمته مخلة بالشرف".

وتابعت، أنه "تم الحكم على المدان المفوض (قيصر جمعة كاظم حسن) بالحبس البسيط لمدة (ستة أشهر) وفق قانون العقوبات، لتغاضيه عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها ولعدم الإخبار عنها قبل تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي"، مبينة أنه "لعدم كفاية الأدلة بحق المتهمين كل من المفوض (أحمد هاشم توفيق سعيد) والمفوض (كاظم عبود مشط محسن) بالتهمة المسندة إليهما وفق أحكام القانون قررت المحكمة إلغاء التهمة والإفراج عنهما".

كذلك أكدت الوزارة، أنها "لن تسمح بأن تكون بعض التصرفات الفردية محسوبة على تضحيات رجالها والخدمات التي يقومون بها في شتى مجالات الحياة، كما وستكون الوزارة بالمرصاد لكل من يحاول الإساءة إلى سمعتها".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
