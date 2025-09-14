الحشد الشعبي يؤمن الطرق الصحراوية بين الانبار وصلاح الدين

افاد مصدر امني في محافظة الانبار، الاحد، بان قوات الحشد الشعبي امنت وبشكل كامل الطرق الصحراوية التي تربط الانبار بمحافظة صلاح الدين .



وقال المصدر ان "قوات من الحشد الشعبي امنت وبشكل تام الطريق الرابط بين مدن الانبار الغربية وصولا الى محافظة صلاح الدين في خطوة تهدف الى تأمين الطريق البري لتسهيل حركة النقل التجاري للحيلولة دون وقوع اي خرق امني ".

واضاف ان "قوات الحشد الشعبي نصب العديد من السيطرات الامنية في المناطق الصحراوية لرصد تحركات بقايا عصابات داعش الاجرامية فضلا عن منع حالات التسلل من المناطق الصحراوية باتجاه المناطق القريبة من الطريق الدولي السريع".

وبين ان "قوات الحشد الشعبي تقوم بين الحين والاخر بعمليات امنية استباقية تستهدف المناطق الصحراوية ذات التضاريس المعقدة "، مؤكدا ان "الوضع الامني امن ومستقر في عموم مدن الانبار باتجاه المنافذ الحدودية بين سوريا والاردن والسعودية دون وقوع اي خرق امني".