المباشرة ببناء سد المساد في الأنبار

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، المباشرة بتنفيذ سد المساد كأحد سدود حصاد المياه في محافظة الأنبار، بعد توقفه إثر الاضطرابات الأمنية في السنوات السابقة.

وقالت الوزارة في بيان إنه "استناداً الى توجهيات وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله أجرى مدير عام الهيأة العامة للسدود والخزانات وسام خلف عبيد، ومدير عام شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود المهندس مؤيد مجيد، جولة ميدانية في وادي المساد في قضاء الرطبة ضمن محافظة الأنبار وذلك لمتابعة انطلاق الاعمال والمباشرة بأحد سدود حصاد المياه وهو سد المساد عقب توقفه سابقًا بسبب الظروف الأمنية".

وأضافت أن "سد المساد يُعد من المشاريع الحيوية في مجال سدود حصاد المياه بطاقة خزنية تبلغ 6.8 مليون م³، حيث من المؤمل أن يسهم في تأمين مياه الشرب وتغذية المياه الجوفية وتحسين البيئة المحلية في المنطقة".

ونقل البيان عن مدير الهيئة العامة للسدود وسام خلف قوله إن "هذا المشروع يأتي ضمن الحزمة الأولى من سدود حصاد المياه والتي ستُعلن المباشرة بها تباعًا، ومن بينها ثلاثة سدود ضمن الاتفاقية الإطارية مع الجانب التركي وهي (سد الابيض٢) في محافظة كربلاء، و(سد ابو طاكية) في محافظة نينوى، و(سد الخرز٢) في محافظة المثنى، اضافة الى 14 سدًا اغلبها قيد التصميم في مراكز الدراسات والتصاميم التابعة للوزارة".

من جانبه، أكد عماد مشعل قائمقام قضاء الرطبة الذي ثمَّن بدوره جهود الوزارة أن "المشروع سيخدم أهالي قضاء الرطبة بشكل كبير معلنًا استعداده الكامل لتقديم كل الدعم لإنجاز هذا العمل".