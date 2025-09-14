السوداني يبحث مع السفير البريطاني العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في غزة وقطر

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (14 أيلول 2025)، مع السفير البريطاني لدى العراق، عرفان صديق العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما بث الجانبان بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، "آفاق تعزيزها وتنميتها في مختلف القطاعات، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وبما يدعم تحقيق المصالح المشتركة".

وأشار البيان الى، ان "اللقاء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية العمل على إيقاف الحرب المستمرة على قطاع غزة، والضغط من أجل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول والقوانين الدولية ورفض الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال، وآخرها العدوان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة".