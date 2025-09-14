نتيجة لخلافات معه تنظيم داعش الارهابي يصيب الارهابي رافع مشحن الجميلي في ادلب السورية

افادت الانباء الواردة من سوريا ان الارهابي الطائفي المدعو رافع مشحن الجميلي قد تعرض لمحاولة اغتيال من قبل تنظيم داعش الارهابي في محافظة ادلب السورية

واوضحت الانباء التي وردت لوكالة انباء براثا ان الارهابي الجميلي قد تعرض لستة اطلاقات من قبل التنظيم الارهابي نتيجة لخلافات داخلية مشيرة الى ان حالته خطيرة

يذكر ان الارهابي رافع الجميلي هو احد قادة تنظيم داعش الارهابي في العراق وبالتحديد في محافظة الانبار صدرت بحقه مذكرات اعتقال بعد ان قام باعمال قتل وتهجير وتفجير الا ان التدخلات السياسية حالت دون القاء القبض عليه فهرب بعدها الى تركيا ومكث فيها لفترة طويلة وكان يصدر من هناك بيانات هوجاء يدعي فيها ان التغيير قادم في العراق

وبعد سيطرة عصابات الجولاني على سوريا انتقل للعيش في ادلب السورية واخذ يقوم بنشاطات ارهابية هناك الا ان خلافات داخلية نشبت بينه وبين التنظيم الارهابي ادت الى محاولة اغتياله بست اطلاقات استقرت في جسده العفن

ونشرت احدى القنوات السورية على موقع التواصل الاجتماعي التليكرام وهي سام نيوز صور له وهو في احدى المستشفيات