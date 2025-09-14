خلاف بغداد وأربيل يتصاعد.. الديمقراطي الكردستاني يرفض إحالة الرواتب إلى شورى الدولة

وصف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد حسين، اليوم الأحد (14 أيلول 2025)، مشكلة الرواتب بين بغداد وأربيل بأنها "مشكلة سياسية".

وقال حسين في حديث صحفي، إن "المشكلة غير قانونية، وبالتالي فإن إحالتها لمجلس شورى الدولة من قبل مجلس الوزراء، ليس حلاً للأزمة، وإنما هو مجرد تأخير لحقوق المواطنين ورواتبهم".

وأضاف أن "مشكلة رواتب موظفي كردستان هي مشكلة سياسية وليست فنية أو قانونية، كون الإقليم أبدى التزاماً كاملاً بكل ما طلبته بغداد خلال الاجتماعات السابقة".

وتشهد ملفات رواتب الموظفين وإيرادات النفط بين بغداد وأربيل أزمة مستمرة منذ أشهر، وسط مطالبات سياسية وشعبية بحل عاجل يمنع تفاقم الأوضاع المعيشية في الإقليم.