سياسي كردي: حكومة الإقليم تمارس حرباً نفسية ضد الموظفين بشأن الرواتب

أكد عضو حركة تفكيري أزادي الكردية، لقمان حسن، أن حكومة كردستان تمارس حرباً نفسية ضد موظفي الإقليم من خلال عدم الالتزام بالقانون والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية بشأن توطين الرواتب على مصرفي الرافدين والرشيد.

وقال حسن في تصريح لـ/المعلومة/، إن "شعب الإقليم يأمل من حكومة كردستان المنتهية صلاحيتها أن تتوافق مع باقي الأطراف من خلال الذهاب نحو توطين رواتب الموظفين على المصارف الحكومية المعتمدة".

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية قالت كلمتها وقررت توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، ما يحتم إيجاد التوافق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم من أجل تنفيذ القرار على مصرفي الرافدين والرشيد".

وبين أن "تسويف حكومة الإقليم وعدم تنفيذ ما قررته المحكمة يعد نوعاً من الحرب النفسية ضد مواطني كردستان، كون أن عدم التوطين على المصرفين المذكورين يمثل محاولة للتكتيك وتأجيل القضية وعدم الالتزام بالمقررات القضائية"