القيادي في تحالف الفتح، علي الفتلاوي : النفط يُهرَّب من كردستان أمام أنظار الحكومة دون رادع

حذّر القيادي في تحالف الفتح، علي الفتلاوي، اليوم الأحد، الحكومة الاتحادية من استمرار عمليات تهريب النفط من إقليم كردستان، لا سيما مع اقتراب موعد استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، مشدداً على أن هذه العمليات تمثل استنزافاً واضحاً للثروة الوطنية.

وقال الفتلاوي في تصريح ل / المعلومة /، إن "تأكيد وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الإقليم على استئناف تصدير النفط لا يعني بالضرورة توقف عمليات التهريب، وهو ما يتطلب إجراءات حازمة من الحكومة للحد من هذه الظاهرة التي تُعد نهباً صريحاً لمقدرات البلاد".

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية مطالَبة اليوم بتكثيف جهودها واتخاذ خطوات جدية لوقف تهريب النفط بكل أشكاله، خاصة أنه يتم دون أي رقابة أو محاسبة قانونية وتحت انظار الجميع ".

يذكر أن وزير النفط، حيان عبد الغني، أعلن في وقت سابق قرب استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان، في خطوة تُعد انفراجة في النزاع المستمر منذ نحو عامين بين بغداد وأربيل بشأن إدارة وتصدير النفط.