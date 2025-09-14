النائب ياسين العامري يحذر من إعادة فتح الحدود مع سوريا: خطر تسلل الإرهابيين قائم

حذر النائب ياسين العامري، اليوم الأحد، من تنامي خطر التنظيمات الإرهابية في سوريا، مؤكداً أن الفوضى الأمنية هناك وفرت بيئة خصبة لإعادة تنظيم صفوف الجماعات المسلحة.

وقال العامري إن “الوضع الأمني الهش في سوريا سمح للتنظيمات الإرهابية بإعادة ترتيب صفوفها واستغلال حالة الفوضى القائمة”، مشدداً على أن “فتح الحدود العراقية ـ السورية في ظل هذه الظروف يمثل مغامرة خطيرة قد تتيح لتلك الجماعات التسلل إلى الداخل العراقي”.

وأضاف أن “أي تساهل في ملف ضبط الحدود سيؤثر مباشرة على استقرار البلاد، خصوصاً أن العراق لا يزال في مرحلة حساسة تتطلب تكثيف الجهود الاستخبارية والعسكرية لمنع عودة الإرهاب”، لافتاً إلى أن “حماية الحدود الغربية تمثل خط الدفاع الأول عن الأمن الوطني العراقي”.

تتزايد المخاوف بشأن قرار فتح معبر ربيعة الحدودي مع منطقة الحسكة السورية، مما يزيد من احتمالية تسلل الجماعات الإرهابية إلى الأراضي العراقية.