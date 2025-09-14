الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في نينوى والأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد (14 أيلول 2025)، عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظتي نينوى والأنبار.

وذكرت المديرية في بيان أن "مفارزها في أقسام استخبارات الفرق (7-10-14) تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين بينهم امرأة في محافظتي الأنبار ونينوى".

وأضافت أن "المتهمون صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 1/4 من قانون مكافحة الإرهاب وقد جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأكدت بحسب البيان، أنها "ماضية في تعقب الإرهابيين وتفكيك شبكاتهم لضمان حفظ أمن الوطن والمواطن".