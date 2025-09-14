النائب عارف الحمامي يتهم الحكومة بالتقصير في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة للسيادة العراقية

اتهم النائب عن تحالف الفتح، عارف الحمامي، اليوم الأحد، الحكومة الاتحادية بالتقصير في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة للسيادة العراقية، مشيراً إلى وجود تواطؤ واضح بين أنقرة وأربيل.

وقال الحمامي في تصريح ل /المعلومة/، إن “انتهاك تركيا للسيادة العراقية بات أمراً واضحاً ومعلناً من خلال القواعد العسكرية المنتشرة في شمال البلاد”،

مضيفاً أن “هذا التواجد العسكري ترافقه علاقات متنامية ومصالح مشتركة بين إقليم كردستان وأنقرة، ما يعكس حجم التنسيق بين الطرفين على حساب سيادة العراق”.

وأضاف أن “وزارة الخارجية العراقية لم نلمس لها أي موقف جدي تجاه هذا الملف، إذ يبدو أن وزير الخارجية ينفذ سياسة حكومة الإقليم أكثر مما ينفذ سياسة الحكومة الاتحادية، في ظل ضعف واضح من رئيس مجلس الوزراء”، مؤكداً أن “العراق يعيش خلافات كبيرة مع تركيا لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تمتد إلى ملفات تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وفي مقدمتها أزمة المياه”.

وتابع الحمامي أن “الشركات التركية تعمل في العراق وتتحرك بحرية تامة دون أي رقابة أو محاسبة من قبل الجهات الرسمية”، مشدداً على أن “هذا الأمر يمثل خرقاً إضافياً للسيادة الوطنية”.

يشار إلى أن تركيا تواصل توسيع قواعدها العسكرية شمالي العراق منذ سنوات، في وقت تتصاعد فيه المطالبات النيابية والشعبية باتخاذ موقف حازم يوقف التجاوزات المتكررة ويحمي سيادة البلاد