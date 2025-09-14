الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
استياء شعبي في ديالى اثر تعليق صورة مرشح من حزب تقدم أمام صور الشهداء
وكالة انباء براثا
76
2025-09-14
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يرعى مراسيم عقود تنفيذ عدد من المشاريع الرئيسية ضمن مشروع "تنمية الغاز المتكامل"
خلاف بغداد وأربيل يتصاعد.. الديمقراطي الكردستاني يرفض إحالة الرواتب إلى شورى الدولة
سياسي كردي: حكومة الإقليم تمارس حرباً نفسية ضد الموظفين بشأن الرواتب
القيادي في تحالف الفتح، علي الفتلاوي : النفط يُهرَّب من كردستان أمام أنظار الحكومة دون رادع
النائب ياسين العامري يحذر من إعادة فتح الحدود مع سوريا: خطر تسلل الإرهابيين قائم
الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في نينوى والأنبار
النائب عارف الحمامي يتهم الحكومة بالتقصير في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة للسيادة العراقية
استياء شعبي في ديالى اثر تعليق صورة مرشح من حزب تقدم أمام صور الشهداء
وزير التعليم يوجه بتسريع إنجاز معاملات كود الخدمة الاتحادي للخريجين
وزير الخارجية يشارك في اجتماع تحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة في اغلب مدن البلاد
487
حالة الطقس: أجواء صحوة واستقرار في درجات الحرارة في عموم المناطق
466
وزارة الإعمار تباشر بالمرحلة الثانية لاحتساب حصة الفرد من المياه في ذي قار
446
ضبط 50 سيارة حمل معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر
406
هيئة الحج توضح اسباب تأخر بعض الحافلات في الجانب السعودي
363
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك