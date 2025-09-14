وزير التعليم يوجه بتسريع إنجاز معاملات كود الخدمة الاتحادي للخريجين

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الأحد (14 أيلول 2025)، بتسريع إنجاز معاملات كود الخدمة الاتحادي للخريجين.

وذكرت الوزارة في بيان أن "وزيرها، نعيم العبودي، تابع الإجراءات التي تباشرها الدوائر المختصة في الوزارة بشأن استكمال المعاملات المتعلقة بكود مجلس الخدمة العامة الاتحادي للحاصلين على الشهادات العليا من خارج العراق".

وأضاف البيان، أنه "خلال جولة وزير التعليم الميدانية في دائرة البعثات والعلاقات الثقافية استمع إلى طلبات المواطنين والمراجعين ووجّه الملاكات المعنية بتكثيف الجهود والعمل حرصاً على تمكينهم من الالتحاق بمسارات العمل في مؤسسات الدولة في ضوء معايير مجلس الخدمة الاتحادي".

وأكد العبودي، بحسب البيان، أن "الوزارة حريصة على تذليل وتيسير متطلبات الخريجين"، مبينا أن "معالجة الطلبات تتم على وفق السياقات الإدارية النافذة التي تكفل حقوق المتقدمين وتضمن انسيابية الإجراءات".