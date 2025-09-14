وزير الخارجية يشارك في اجتماع تحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأحد (14 أيلول 2025)، في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية الخاص بالقمة العربية الإسلامية الطارئة، والذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "جرى خلال الاجتماع بحث تداعيات العدوان الذي ارتكبه الكيان الإسرائيلي ضد دولة قطر الشقيقة، إضافة إلى التشاور بشأن توحيد المواقف العربية والإسلامية إزاء هذا الاعتداء، بما يعزز الجهود الدبلوماسية المشتركة في مواجهة التحديات الراهنة".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الخارجية، فؤاد حسين، إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب ومنظمة التعاون الإسلامي.

وذكرت الوزارة في بيان أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، توجه اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في أعمال الاجتماع الطارئ المشترك لوزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".