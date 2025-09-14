الأخبار

وزارة الصحة تعلن توقيع عقد لإنشاء مستشفى بسعة 100 سرير في كركوك


 

 

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن توقيع عقد لإنشاء مستشفى بسعة 100 سرير في ناحية العباسي بمحافظة كركوك، حيث ذكر بيان للوزارة، أنه "برعاية رئيس الوزراء وبإشراف وزير الصحة ،صالح مهدي الحسناوي، وقّعت وزارة الصحة، عقداً لإنشاء مستشفى بسعة 100 سرير في ناحية العباسي بمحافظة كركوك، ضمن مشاريع الموازنة الاستثمارية لعام 2024، وفي إطار الاتفاقية الإطارية العراقية–الصينية التي تتضمن إنشاء 16 مستشفى موزعة بين مختلف محافظات العراق".

كذلك أوضح البيان ان "مدير عام دائرة صحة كركوك، أرجان محمد رشيد، وقع العقد ممثلاً عن وزارة الصحة، وممثلاً عن الشركة المنفذة للمشروع: سامكو الوطنية المصرية للتشييد وصالح النوبي المصرية، بحضور الوكيل الفني للوزارة، هاني العقابي وعدد من المعنيين في الوزارة".

كما أكد أن "توقيع العقد يأتي ضمن البرنامج الحكومي لدعم القطاع الصحي في المحافظة"، مشيراً إلى أن "العقد يشمل إنشاء المستشفى وتجهيزه بالأثاث والأجهزة الطبية والمختبرية الحديثة، على أن يُنجز خلال ثلاث سنوات وفق ضوابط الوزارة والمعايير القياسية العالمية، ليكون المستشفى جاهزاً لتقديم خدمات صحية متكاملة لأهالي المحافظة".

ومن الجدير بالذكر أن مستشفى العباسي يعد آخر مستشفى ضمن الـ16 مستشفى المقرر إنشاؤها ضمن الاتفاقية العراقية–الصينية.

