مؤسسة السجناء السياسيين تعلن فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج للمشمولين بقانونها

اعلنت مؤسسة السجناء السياسيين، اليوم الاحد، عن فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج للمشمولين بقانون المؤسسة للعام 2026 عبر بوابة اور، حيث ذكرت المؤسسة في بيان، انه "تعلن مؤسسة السجناء السياسيين عن فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج للمشمولين بقانون المؤسسة للعام 2026 عبر بوابة اور الالكترونية ولمدة (10) ايام من تاريخ نشر الاعلان".

كذلك ذكرت ان التقديم يكون وفقاَ للضوابط والشروط التالية: ان يكون المتقدم من المشمولين بقانون المؤسسة حصراً، وان لا يكون قد ذهب الى الحج على حساب المؤسسة سابقاً"، مشددة على "ضرورة ان يكون المتقدم بصحة جيدة وله استطاعة كاملة دون الحاجة الى مرافق او كرسي متحرك".

واضافت، انه "ان لا يتجاوز عمر المتقدم (70) عاماً وفي حال ظهور اسم المتقدم الذي تجاوز هذا السن ضمن قوائم الحج فيجب التنازل مباشرة لاحد افراد عائلته من الدرجة الاولى حصراً ( الزوجة والاولاد) وفي حال كونه غير متزوج فالتنازل يكون للإخوة والاخوات".

وتابعت، انه "يشترط التنازل خلال فترة (7) ايام من تاريخ نشر الاسماء وبعكسه يسقط حقه لأداء مناسك الحج هذا العام ولا يسمح له بالتقديم الا بعد مرور سنتين بعد هذه السنة، ويسقط حق المرشح بعد ظهور اسمه لهذا العام في حال انسحابه وبعد فترة (7) ايام من نشر الاسماء دون عذر رسمي ولا يحق له التقديم مرة ثانية الا بعد مرور سنتين".

فيما لفتت الى انه "في حال كون المشمول بقوائم الحج متوفيا فيشترط على الورثة التنازل الى احدهم اما بوكالة رسمية او بحضورهم مجتمعين في مقر المديرية لغرض التنازل".

وبينت ان "اجراءات التنازل تكون كالاتي:

أ - في حال كون المتوفي متزوجا فالتنازل يكون حصراً (للاب ، الام ، الزوجة ، الاولاد) .

ب - في حال كون المتوفي غير متزوج فيكون التنازل حصراً ( للاب ، الام ، الاخوة ، الاخوات)".

كما اوضحت، ان "يكون ذهاب المقبول للحج هذا العام ضمن حملات المؤسسة ولا يجوز له النقل الا في حالات جمع الشمل، وتكون فترة الاعتراضات لمن لم يظهر اسمه ضمن شروط التقديم خلال فترة (7) ايام من نشر الاسماء".

وبيّنت، انه "يكون مبلغ أداء مناسك الحج على حساب المشمول حصراً وليس على حساب المؤسسة وكما يأتي (مبلغ الذهاب برا (5) مليون ومائتا الف دينار ، ومبلغ الذهاب جواً تقريباً (6) مليون وسبعمائة الف دينار".

رابط التقديم

https://eservice.ur.gov.iq/customer/applyService/10914