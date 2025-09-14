الأخبار

وزير الداخلية: العمل الأمني مع الجانب الإيراني أثمر عن القبض على تجار مخدرات خطيرين


أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، أن العمل الأمني مع الجانب الإيراني، أثمر عن القبض على تجار مخدرات خطيرين، إذ ذكرت الوزارة في بيان، ان "وزارة الداخلية شهدت اجتماعًا موسعًا بين الوزير عبد الأمير الشمري، والقائد العام للشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان، بحضور عدد من القادة من كلا البلدين الجارين".

وأضافت انه "جرت خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المهمة في مقدمتها تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتفعيل مذكرات التفاهم، وتحديد المجالات وجداول زمنية، لضمان تنفيذ الاتفاقيات وتحقيق الأهداف المتفق عليها".

كذلك أكد الوزير أن "التنسيق والتعاون بين العراق ودول الجوار أمر مهم جدا لتحقيق الأمن المشترك"، مبينا أنه "لا يمكن لأي دولة أن تعيش أو تستقر بمعزل عن باقي الدول".

كما بيّن أن "العمل الأمني بين البلدين أثمر عن إلقاء القبض على تجار خطيرين في تجارة المخدرات ومطلوبين بجرائم منظمة، فضلاً عن ضبط الحدود الدولية"، مشيرا إلى أن "هذا التعاون كانت نتائجه واضحة أيضا خلال الزيارة الأربعينية، وقد نفذت الخطة الخاصة بهذه المناسبة على أتم وجه".

فيما اطلع القائد العام للشرطة الإيرانية، بحسب البيان على "عمل عدد من مديريات وزارة الداخلية العراقية وتجربة هذه المفاصل المهمة".

التعليقات
