هيئة النزاهة تكسب قراراً لاسترداد 332 مليون دينار من الأردن

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن كسب قرار لاسترداد (332) مليون دينار من المدان الهارب، مدير هيئة تبادل الأسهم والمُستندات العراقية سابقاً، حيث ذكرت الهيئة في بيان، إن "التنسيق والتعاون الجاد مع السلطات المُختصَّة في المملكة الأردنيَّـة الهاشميَّـة أثمر عن الموافقة على استرداد أموالٍ مُهرّبةٍ إلى المملكة بشكلٍ غير مشروعٍ إلى خزينة الدولة العراقيَّة، تمَّ الاستيلاء عليها من قبل المدان الهارب مدير (هيئة تبادل الأسهم والمُستندات العراقية) التابعة لوزارة الماليَّـة سابقاً".

كما أشادت "بجهود التعاون المثمر للسلطات المُختصَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّـة التي أبدت استعدادها الامتثال لطلب المساعدة القانونيَّة التي أرسلتها دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة العراقيَّة عبر الطرق الدبلوماسيَّة؛ بغية حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُدان بموجب قرار المحكمة الجنائيَّة المركزيَّـة المُتضمِّن صدور حكمٍ قضائيٍ بالسجن لمُدَّة (15) سنة بموجب أحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقيّ رقم (111) لسنة 1969 المُعدَّل، وبموجب قرار محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحاديَّـة، وإلزام المُدان بتأدية مبلغ (332.176.290) ديناراً عراقياً".

كذلك ذكرت أنَّ "عمليَّـات المُتابعة أسفرت عن إقامة دعوى قضائيَّـةٍ في المحاكم الأردنيَّـة، وصدور قرارٍ نهائيٍّ عن (محكمةِ بداية عَمَّان) لمصلحة جمهوريَّـة العراق، (اِكساءِ) الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة الصيغة التنفيذيَّة كقرارِ حكمٍ صادرٍ عن المحاكم الأردنيَّـة"، لافتةً إلى أنَّ "السلطات الأردنيَّة وافقت على استرداد الأموال المحجوزة، والسير بإجراءات إعادة الأموال المحكوم بها إلى العراق من خلال فتح إضبارةٍ تنفيذيَّـةٍ؛ للتنفيذ على الأموال المحجوزة حسب القوانين الأردنيَّـة".