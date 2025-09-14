الأخبار

هيئة النزاهة تكسب قراراً لاسترداد 332 مليون دينار من الأردن


أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن كسب قرار لاسترداد (332) مليون دينار من المدان الهارب، مدير هيئة تبادل الأسهم والمُستندات العراقية سابقاً، حيث ذكرت الهيئة في بيان، إن "التنسيق والتعاون الجاد مع السلطات المُختصَّة في المملكة الأردنيَّـة الهاشميَّـة أثمر عن الموافقة على استرداد أموالٍ مُهرّبةٍ إلى المملكة بشكلٍ غير مشروعٍ إلى خزينة الدولة العراقيَّة، تمَّ الاستيلاء عليها من قبل المدان الهارب مدير (هيئة تبادل الأسهم والمُستندات العراقية) التابعة لوزارة الماليَّـة سابقاً".

كما أشادت "بجهود التعاون المثمر للسلطات المُختصَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّـة التي أبدت استعدادها الامتثال لطلب المساعدة القانونيَّة التي أرسلتها دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة العراقيَّة عبر الطرق الدبلوماسيَّة؛ بغية حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُدان بموجب قرار المحكمة الجنائيَّة المركزيَّـة المُتضمِّن صدور حكمٍ قضائيٍ بالسجن لمُدَّة (15) سنة بموجب أحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقيّ رقم (111) لسنة 1969 المُعدَّل، وبموجب قرار محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحاديَّـة، وإلزام المُدان بتأدية مبلغ (332.176.290) ديناراً عراقياً".

كذلك ذكرت أنَّ "عمليَّـات المُتابعة أسفرت عن إقامة دعوى قضائيَّـةٍ في المحاكم الأردنيَّـة، وصدور قرارٍ نهائيٍّ عن (محكمةِ بداية عَمَّان) لمصلحة جمهوريَّـة العراق، (اِكساءِ) الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة الصيغة التنفيذيَّة كقرارِ حكمٍ صادرٍ عن المحاكم الأردنيَّـة"، لافتةً إلى أنَّ "السلطات الأردنيَّة وافقت على استرداد الأموال المحجوزة، والسير بإجراءات إعادة الأموال المحكوم بها إلى العراق من خلال فتح إضبارةٍ تنفيذيَّـةٍ؛ للتنفيذ على الأموال المحجوزة حسب القوانين الأردنيَّـة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الصحة تعلن توقيع عقد لإنشاء مستشفى بسعة 100 سرير في كركوك
مؤسسة السجناء السياسيين تعلن فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج للمشمولين بقانونها
وزير الداخلية: العمل الأمني مع الجانب الإيراني أثمر عن القبض على تجار مخدرات خطيرين
هيئة النزاهة تكسب قراراً لاسترداد 332 مليون دينار من الأردن
النجف الأشرف:  إطلاق مجموعة مشاريع تأهيل وصيانة لقضاء المناذرة
وزارة العدل: افتتاح مديرية التسجيل العقاري في الغزالية
محكمة جنايات صلاح الدين: الحبس الشديد بحق مدان لقيامه بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور
وزارة التربية: جاهزون للعام الدراسي الجديد ولا تغيير في المناهج
الموارد المائية: فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين دينار بحق المتجاوزين على حصص الأنهر
محكمة جنايات ميسان: الإعدام لإرهابي فجر سيارتين وسط مدينة العمارة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك