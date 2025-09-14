النجف الأشرف:  إطلاق مجموعة مشاريع تأهيل وصيانة لقضاء المناذرة

أعلنت حكومة النجف الأشرف المحلية، المباشرة بتأهيل الطرق الرئيسة وشبكات مياه الأمطار والمجاري والاتصالات والزراعة، فيما أشارت الى أن كلفة المشروع بلغت 12 مليار دينار وبمدة تنفيذ لا تقل عن 650 يوماً جنوبي المحافظة، حيث ذكر مدير بلدية قضاء المناذرة ، أسعد حمزة المعموري، للوكالة الرسمية، العراقية إن "مشروع تأهيل قضاء المناذرة يتوزع بين ثلاث مراحل، الأولى هي مد شبكات مياه الأمطار والمياه الثقيلة، حيث تم طرح كافة الأنابيب في موقع العمل وأخذت عينات للفحص وبعد ظهور النتائج ستتم المباشرة بأعمال المجاري".

كذلك، أكد ممثل الشركة المنفذة للأعمال، المهندس حسين الشبلي، ان "المراحل الأخرى للمشروع هي مد شبكات الماء والكهرباء و الاتصالات بالإضافة الى أعمال البلدية والزراعة ثم إعادة إكساء كافة الطرق الرئيسة بعد إكمال عملية التقشير وثم الإكساء بمادة السبيس و بعدها الحدل والإكساء بالأسفلت" مؤكدا ان "كلفة المشروع تبلغ 12 مليار دينار عراقي وبمدة تنفيذ 650 يوماً".

فيما لفت محافظ النجف، يوسف مكي كناوي، الى ان "قضاء المناذرة يعد من الأقضية المهمة في المحافظة ويأتي هذا التطوير ضمن خطة المحافظة لتطوير الأقضية والنواحي" لافتا الى أن "جميع هذه الأعمال ستنفذ من قبل شركات عراقية رصينة وسنحرص على ذلك".