وزارة العدل: افتتاح مديرية التسجيل العقاري في الغزالية


 

 

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن افتتاح مديرية التسجيل العقاري الكرخ الثانية في الغزالية وفق مواصفات حديثة ونظام إلكتروني متطور لخدمة المواطنين، ذكر بيان للوزارة، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، افتتحت المدير العام للتسجيل العقاري، ابتسام رحيم عبد الله، بناية مديرية التسجيل العقاري الكرخ الثانية في منطقة الغزالية، بحضور النائب محمود القيسي".

كما ذكرت المدير العام للتسجيل العقاري، ابتسام رحيم عبد الله، بحسب البيان: إن "إنشاء هذه الدائرة يأتي في إطار حرص وزارة العدل على تطوير البنى التحتية لدوائر التسجيل العقاري وتوسيع خدماتها لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية في تبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي".

وأضافت، أن "الدائرة الجديدة ستعمل وفق نظام إلكتروني متطور بالتعاون مع (بوابة أور)، وكذلك بنظام النافذة الواحدة بما يتيح إنجاز المعاملات بدقة وسرعة عالية، ويعزز من مستوى الشفافية في العمل".

كما لفتت إلى، أن "البناية الجديدة جاءت بتصميم حديث وفق معايير عمرانية وإدارية توفر بيئة عمل متكاملة تضمن راحة الموظفين وانسيابية حركة المراجعين، بما يعكس صورة متقدمة عن الخدمات العقارية".

 

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
