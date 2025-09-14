وزارة العدل: افتتاح مديرية التسجيل العقاري في الغزالية

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن افتتاح مديرية التسجيل العقاري الكرخ الثانية في الغزالية وفق مواصفات حديثة ونظام إلكتروني متطور لخدمة المواطنين، ذكر بيان للوزارة، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، افتتحت المدير العام للتسجيل العقاري، ابتسام رحيم عبد الله، بناية مديرية التسجيل العقاري الكرخ الثانية في منطقة الغزالية، بحضور النائب محمود القيسي".

كما ذكرت المدير العام للتسجيل العقاري، ابتسام رحيم عبد الله، بحسب البيان: إن "إنشاء هذه الدائرة يأتي في إطار حرص وزارة العدل على تطوير البنى التحتية لدوائر التسجيل العقاري وتوسيع خدماتها لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية في تبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي".

وأضافت، أن "الدائرة الجديدة ستعمل وفق نظام إلكتروني متطور بالتعاون مع (بوابة أور)، وكذلك بنظام النافذة الواحدة بما يتيح إنجاز المعاملات بدقة وسرعة عالية، ويعزز من مستوى الشفافية في العمل".

كما لفتت إلى، أن "البناية الجديدة جاءت بتصميم حديث وفق معايير عمرانية وإدارية توفر بيئة عمل متكاملة تضمن راحة الموظفين وانسيابية حركة المراجعين، بما يعكس صورة متقدمة عن الخدمات العقارية".