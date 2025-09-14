محكمة جنايات صلاح الدين: الحبس الشديد بحق مدان لقيامه بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاحد، حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدان لقيامة بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور، إذ ذكر مجلس القضاء في بيان، أن "محكمة جنايات صلاح الدين،أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدان عن جريمة الترويج لأفكار حزب البعث المحظور عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف ،أن "الحكم صدر بحق المدان استنادا لأحكام المادة 9 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016، واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".