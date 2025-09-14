الأخبار

وزارة التربية: جاهزون للعام الدراسي الجديد ولا تغيير في المناهج


أكدت وزارة التربية، اليوم الأحد، جاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد في الـ21 من أيلول الجاري، فيما أشارت إلى عدم وجود أي تغيير في المناهج، حيث ذكرالمتحدث باسم الوزارة، كريم السيد للوكالة الرسمية، إن "العام الدراسي الجديد سينطلق يوم الأحد المقبل، الموافق 21 أيلول الجاري"، مؤكداً أن "الوزارة مهيأة تماماً لانطلاق العام الدراسي الجديد، وكل المعطيات تسير وفق الخطط المرسومة".

وأضاف، أن "تحديد المواعيد منذ وقت مبكر يمنح الاستقرار للهيئات التعليمية والطلبة وأولياء الأمور، وخلال السنوات السابقة كان يشكل تحدياً كبيراً".

كما أوضح السيد، أن "انطلاق العام الدراسي بشكل مبكر يعطي فرصة لإكمال المناهج الدراسية المقررة، والسيطرة على العطل والمناسبات الدينية والوطنية التي قد تؤثر في عدد ساعات التدريس، كما يسهم في تحضير المعلم والمدرس بشكل مبكر لتنفيذ الخطط، وكل هذه الأمور ستكون حاضرة".

كذلك أكد، أن "وزارة التربية حققت إنجازاً كبيراً خلال السنتين الأخيرتين، تمثل في طباعة الكتب والمناهج الدراسية قبل بدء العام الدراسي "، منوهاً بأن "المناهج الدراسية طبعت قبل أربعة أشهر ووزعت بين المخازن الفرعية والمدارس".

فيما لفت إلى، أنه "لا يوجد أي تغيير في المناهج الدراسية، وإنما هناك بعض التنقيحات على المناهج المستكملة مثل كتاب التربية الأخلاقية، أما التغيير الشامل في المناهج فغير موجود، وإنما مراجعة وتنقيح فقط".

