محكمة جنايات ميسان: الإعدام لإرهابي فجر سيارتين وسط مدينة العمارة

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الأحد، حكماً بالإعدام بحق إرهابي قام بتفجير سيارتين مفخختين وسط مدينة العمارة، حيث ذكر القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات ميسان، أصدرت حكماً بالإعدام بحق إرهابي قام بتفجير سيارتين وسط مدينة العمارة"، مبينا ان "المجرم أقدم مع مجموعته الإرهابية بتفخيخ سيارتين وتفجيرها في القسم البلدي لقطاع 15 شعبان وسط مدينة العمارة والتي راح ضحيته 11 شهيداً وإصابة 10 من المواطنين".

كما أشار الى أنه "تم إصدار الحكم بحقه استناداً لأحكام المادة الثانية 1 /3 /7 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".