وزيرة الاتصالات: الكابل الضوئي بديل للـWi-Fi في عموم العراق بحلول العام المقبل

أعلنت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الأحد، أن الكابل الضوئي بديل للـWi-Fi في عموم العراق بحلول العام المقبل، فيما أشارت الى العمل على زيادة تخفيض أسعار خدمة الإنترنت عبر الكابل الضوئي، إذ ذكرت الياسري للوكالة الرسمية، إن "إغلاق الـ "Wi-Fi" لا يعني إطفاء خدمة الإنترنت كما روج له البعض، وإنما استبداله بالكابل الضوئي، لأنه أسرع وأفضل بكثير من الـ "Wi-Fi"، ونحن نسعى لتقديم أفضل خدمة للمواطن".

وأضافت، أن "الوزارة تقوم حالياً بعملية إطفاء تدريجي لخدمة الـ "FiـWi"، وكل منطقة يتم تجهيزها بالكابل الضوئي نعمل على إطفاء الـ Wi -Fi فيها"، مستدركة بالقول: "بحسب الجدول والخطط الموضوعة لدينا، سيكون الـ"Wi-Fi" مطفأً بالكامل خلال العام المقبل، وسيعتمد استخدام الكابل الضوئي بشكل كامل".

كما لفتت إلى، أن "الخدمة قد تم تحسينها لتصبح أفضل بعشرات المرات من خلال الكابل الضوئي، ونطمح للمزيد".

كذلك أوضحت، أن "أسعار الكابل الضوئي تعد جيدة إذا ما قورنت بسعر الاشتراك وسرعة الإنترنت المقدمة، أما بالنسبة للـ "Wi-Fi"، فهي غير مناسبة نظراً لانخفاض الجودة والسرعة مقارنة بالكابل الضوئي، وبالمقارنة مع دول أخرى، لا تتوفر مثل هذه الأسعار، لكننا نطمح إلى المزيد من التخفيض من خلال تقليل تكاليف البنى التحتية وجعلها شبه مجانية".