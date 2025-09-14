الأخبار

وزيرة الاتصالات: الكابل الضوئي بديل للـWi-Fi في عموم العراق بحلول العام المقبل


 

 

أعلنت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الأحد، أن الكابل الضوئي بديل للـWi-Fi في عموم العراق بحلول العام المقبل، فيما أشارت الى العمل على زيادة تخفيض أسعار خدمة الإنترنت عبر الكابل الضوئي، إذ ذكرت الياسري للوكالة الرسمية، إن "إغلاق الـ "Wi-Fi" لا يعني إطفاء خدمة الإنترنت كما روج له البعض، وإنما استبداله بالكابل الضوئي، لأنه أسرع وأفضل بكثير من الـ "Wi-Fi"، ونحن نسعى لتقديم أفضل خدمة للمواطن".

وأضافت، أن "الوزارة تقوم حالياً بعملية إطفاء تدريجي لخدمة الـ "FiـWi"، وكل منطقة يتم تجهيزها بالكابل الضوئي نعمل على إطفاء الـ Wi -Fi فيها"، مستدركة بالقول: "بحسب الجدول والخطط الموضوعة لدينا، سيكون الـ"Wi-Fi" مطفأً بالكامل خلال العام المقبل، وسيعتمد استخدام الكابل الضوئي بشكل كامل".

كما لفتت إلى، أن "الخدمة قد تم تحسينها لتصبح أفضل بعشرات المرات من خلال الكابل الضوئي، ونطمح للمزيد".

كذلك أوضحت، أن "أسعار الكابل الضوئي تعد جيدة إذا ما قورنت بسعر الاشتراك وسرعة الإنترنت المقدمة، أما بالنسبة للـ "Wi-Fi"، فهي غير مناسبة نظراً لانخفاض الجودة والسرعة مقارنة بالكابل الضوئي، وبالمقارنة مع دول أخرى، لا تتوفر مثل هذه الأسعار، لكننا نطمح إلى المزيد من التخفيض من خلال تقليل تكاليف البنى التحتية وجعلها شبه مجانية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزيرة الاتصالات: الكابل الضوئي بديل للـWi-Fi في عموم العراق بحلول العام المقبل
مفوضية الانتخابات: لجان لاستقبال الشكاوى ورصد متابعة حالات شراء بطاقات الناخب
الشيخ خالد الملا: الجماعات المتطرفة نسخة محدثة من "داعش" الارهابي ونحتاج لضبط الخطاب الديني
مرتان خلال شهر واحد.. النزاهة تستدعي خميس الخنجر
رئيس الوزراء: ملتزمون بإجراء انتخابات نزيهة وآمنة
وزير الداخلية يعلن المضي بإنشاء مدينة تدريبية غربي بغداد
لجنة النزاهة تعتزم استضافة محافظ كربلاء لمناقشة أسباب انهيار مجسر العطيشي
الاطاحة بثلاثة متهمين متورطين بابتزاز المدنيين في خانقين بديالى
المفوضية تحذّر: غرامات بانتظار المرشحين المتجاوزين لفترة الدعاية الانتخابية
رئيس الوزراء يرعى حفل تخرج الدورة التأهيلية الـ30 للمعهد العالي للتطوير الأمني في وزارة الداخلية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك