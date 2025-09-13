مرتان خلال شهر واحد.. النزاهة تستدعي خميس الخنجر

كشف مصدر قضائي أن هيئة النزاهة الاتحادية استدعت للمرة الثانية خلال أقل من شهر، رئيس تحالف السيادة السابق خميس الخنجر، على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب والتحريض الطائفي وملفات فساد.

وقال المصدر، إن "الاستدعاء جاء بسبب تصريحات طائفية أطلقها الخنجر مؤخراً، إضافة إلى تورطه بعمليات غسيل أموال".

وأضاف أن "الخنجر استخدم عبارات تحريضية ضد الحكومة المركزية فضلاً عن دعمه لمجاميع إرهابية وضلوعه في مشاريع وهمية حقق من خلالها أرباحاً طائلة".

وأشار إلى أن "اعترافات الخنجر أمام قاضي التحقيق قد تكشف عن تورط شخصيات سياسية بارزة ساعدته في تنفيذ عمليات الفساد".

وأكد أن "الخنجر مثل أمام هيئة النزاهة للإدلاء بشهادته بشأن التهم الموجهة إليه".