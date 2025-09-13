رئيس الوزراء: ملتزمون بإجراء انتخابات نزيهة وآمنة

أكد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، التزام الحكومة بإجراء انتخابات نزيهة وآمنة.

وقال رئيس الوزراء خلال حفل تخرج الدورة التأهيلية الـ30 للمعهد العالي للتطوير الأمني حسب بيان لمكتبه الاعلامي أن تحقيق السلم المجتمعي تنعكس أثاره الإيجابية على مجمل الأحوال.

وتابع البيان" ان السوداني اوصى الضباط المتخرجين بتمثيل العراق دون أي عناوين ثانوية. واضاف السوداني" ان الفساد المالي والإداري من أخطر التحديات ومكافحته من اولويات الحكومة