وزير الداخلية يعلن المضي بإنشاء مدينة تدريبية غربي بغداد

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، السبت، عن المضي بإنشاء مدينة تدريبية متكاملة غربي العاصمة بغداد.

وقال الشمري في حفل تخرج الدورة التأهيلية الـ30 للمعهد العالي للتطوير الأمني والإداري وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية، "شهدنا خلال العام الحالي تخريج 880 ضابطاً و460 مفوضاً و1553 ضابطاً من الدورة الثلاثين الحالية".

وأضاف "إرسال عدد من الضباط والمنتسبين إلى الجامعات في الخارج"، مردفا "العراق بصدد استقبال طلاب من الدول العربية والإقليمية في كليات الشرطة مطلع الشهر المقبل".

ولفت وزير الداخلية "ماضون في إنشاء مدينة تدريبية متكاملة في منطقة الرضوانية ببغداد"، معتبرا أن "الإنجازات في الوزارة ما كانت تتحقق لولا دعم رئيس الوزراء المستمر".