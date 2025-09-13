لجنة النزاهة تعتزم استضافة محافظ كربلاء لمناقشة أسباب انهيار مجسر العطيشي

أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب أحمد طه الربيعي، عن عزمه جمع تواقيع أعضاء مجلس النواب لاستضافة محافظ كربلاء تحت قبة البرلمان، على خلفية كارثة انهيار مجسر العطيشي.

وأوضح الربيعي، في تصريح صحفي صادر عن مكتبه الإعلامي، أن الاستضافة ستتناول عدة محاور، أبرزها أسباب انهيار المجسر، وملف مشاريع الزيارات المليونية البالغ عددها 17 مشروعًا، والتي تم تنفيذها دون مصادقة مجلس المحافظة.

وأضاف أن المشاريع تم إحالتها بالدعوات المباشرة إلى شركات محددة، متجاوزة السياقات الأصولية، وهو ما يثير شبهات فساد، مؤكدًا وجود معلومات أولية تشير إلى مخالفات في عقد مجسر العطيشي، كونه أُحيل ضمن استثناءات مباشرة ودون تدقيق كافٍ في التفاصيل.

وشدد الربيعي على ضرورة محاسبة المقصّرين وعدم السماح بإفلات الفاسدين من العقاب، مبينًا أن لجنة النزاهة تتابع الملف بشكل دقيق وستتخذ الإجراءات المناسبة وفق القانون.