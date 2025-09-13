المفوضية تحذّر: غرامات بانتظار المرشحين المتجاوزين لفترة الدعاية الانتخابية

شددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ضرورة التزام المرشحين بفترة الدعاية القانونية، مؤكدةً أن أي شروع مبكر بالحملات سيواجه بغرامات وعقوبات.

وأكد عضو الفريق الإعلامي للمفوضية حسن هادي زاير أن لجاناً مركزية وفرعية في جميع المحافظات تتابع المخالفات بدقة، مشيراً إلى أن أبرزها هو البدء المبكر بالحملات الانتخابية.

وأضاف أن المفوضية أجرت 3 محاكاة ناجحة للأجهزة الانتخابية، فيما تستعد لتنظيم محاكاة رابعة أكثر شمولاً بمشاركة موظفي الاقتراع.