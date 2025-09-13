الفياض والشيخ الخزعلي يشددان على الجهوزية الأمنية في مواجهة اي تحديات

شدد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض والامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي على الجهوزية الأمنية في مواجهة اي تحديات .

وقال مكتبه الاعلامي في بيان" ان الفياض، التقى اليوم السبت الخزعلي.

واضاف البيان" انه جرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والقوى الوطنية لتعزيز استقرار البلاد ومواجهة اي تحديات أمنية.

من جانبه، أكد الفياض أن هيئة الحشد الشعبي ماضية في أداء مهامها وفق الدستور والقانون، وبما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي وتضحيات الشهداء.