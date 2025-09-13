الشيخ همام حمودي يشكر القضاء على قرارات الاستبعاد من الانتخابات ويدعو المساءلة والعدالة لتوسعة دورها

أعرب الشيخ د. همام حمودي عن شكره لمجلس القضاء الأعلى والهيئة القضائية لمفوضية الانتخابات على جهودهم الكبيرة التي أسفرت عن استبعاد مئات المرشحين من الانتخابات لشمولهم بالمساءلة والعدالة او قيد جنائي بتهم مخلة بالشرف او سوء السمعة.

واكد- خلال ملتقى الحوار الذي عقد اليوم بقاعة الانتصار- أهمية تلك الإجراءات في ضمان تمثيل الشعب بقدوات صالحة، وإيلاء مصالحه لأيادي وطنية امينة، خاصة وأن التهاون السابق في ذلك تسبب باختراق بعثيين للعديد من مؤسسات الدولة خلافا للدستور.

ونوه إلى ضرورة إيجاد مدونة واضحة لموضوع السمعة يستند لها القضاء كي لا تكون موضع اجتهاد، داعيا هيئة المساءلة والعدالة إلى الاستمرار والتوسع بدورها في متابعة كل من سيتسنم مسؤولية وعلى أعلى المواقع في الدولة.