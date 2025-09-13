وزير الداخلية يبحث مع القائد العام للشرطة الإيرانية التعاون الأمني المشترك

بحث وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم السبت (13 أيلول 2025)، القائد العام للشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان والوفد المرافق له في العاصمة بغداد.

وقالت الداخلية في بيان إن "الزيارة الرسمية جاءت بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها التعاون في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب".

كما تم بحث تبادل الخبرات والمعلومات في المجال الأمني، وتطوير التقنيات لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، وفقا للبيان.