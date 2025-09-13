عمليات بغداد ترد على مزاعم "اختفاء 8 شبان في الطارمية"

ردت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، على مزاعم "اختفاء 8 شبان" في قضاء الطارمية شمالي العاصمة.
وذكر بيان للقيادة، انه "تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية انباء مفادها فقدان (8) شباب في الطارمية بظروف غامضة".
وأضاف البيان: "تود قيادة عمليات بغداد ان توضح بشأن ذلك: اعتقال ثلاثة متهَمين وفق مذكرات قبض قضائية في وقت سابق واحالتهم الي الجهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم اثنان منهم في محافظة بابل، والآخر في بغداد".
واتم: "ليس كما تم تداوله في الوكالات الاعلامية ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفائهم".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha