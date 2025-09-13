الدفاع تعلن إصابة ثلاثة مقاتلين بانفجار عبوة من مخلفات الإرهاب في ديالى

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت (13 أيلول 2025)، إصابة ثلاثة مقاتلين بانفجار عبوة من مخلفات الإرهاب في ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "نتيجة لعملية البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، انفجرت إحدى العبوات الناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية على عجلة تابعة للفوج الثاني في اللواء الثاني والثمانين/ الفرقة الثالثة والعشرين في قرية جميل خضير التابعة لناحية بهرز – محافظة ديالى".

وأضاف البيان، أن "الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة مقاتلين أبطال بجروح وكسور متفرقة في الأقدام، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى بعقوبة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهم بحالة صحية مستقرة".