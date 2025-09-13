العمليات المشتركة توجه بمنع ظهور أي عنصر أمني في وسائل الإعلام مع المرشحين للانتخابات

وجهت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت (13 أيلول 2025)، بمنع ظهور أي عنصر أمني في وسائل الإعلام مع المرشحين للانتخابات.

وذكرت القيادة في بيان أن "نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 الفريق أول الركن، قيس المحمداوي، ترأس اليوم، مؤتمرًا موسعًا في قيادة شرطة محافظة واسط، للاطلاع على الاستعدادات الجارية لتأمين هذا الاستحقاق الوطني في محافظات واسط والمثنى والديوانية".

وأضاف البيان أنه "حضر المؤتمر عضو بمجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، وضباط الركن في قيادة العمليات المشتركة، وقادة شرطة هذه المحافظات وممثلو الأجهزة الأمنية كافة، وقادة الحشد الشعبي، ورؤساء مكاتب المفوضية في المحافظات المذكورة"، مبينا أن "المحمداوي استمع إلى إيجاز مفصل من قبل قادة شرطة المحافظات الثلاث، عن الاستعدادات الجارية والخطة المتعلقة بهذه الانتخابات".

وأكد نائب قائد العمليات المشتركة وفقا للبيان على "توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المقترعين"، مشيرا الى أن "جميع الظروف مهيأة لإجراء هذه الانتخابات، مثمنًا في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الجهات المعنية بإنجاح هذا الاستحقاق الوطني خاصة أن هذه الانتخابات تأتي في ظل أجواء أمنية مستقرة".

ووجه بأن "تكون الخطة الأمنية مرنة جدًا تسمح لجميع العراقيين في المحافظات كافة بالوصول إلى المراكز الانتخابية من دون أن تكون هناك عرقلة، وإكمال جميع ما يتعلق بإنجاح المشاركة وتهيئة الخطط الأمنية والساندة من بينها الدفاع المدني والجهد الإعلامي"، مشددا على أن "قوات الأمن على مسافة واحدة من الجميع، مشددًا على منع ظهور أي عنصر من القوات الأمنية في وسائل الإعلام مع المرشحين للانتخابات".

وأشار البيان إلى أن "المؤتمر شهد مجموعة من النقاشات والمداخلات من قبل الحاضرين، مؤكدين المضي قدمًا في تأمين العملية الانتخابية".

واختتم نائب قائد العمليات المشتركة المؤتمر بـ"جملة من التوصيات المهمة لإنجاح تأمين هذه الانتخابات".