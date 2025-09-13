جهاز الأمن الوطني يطيح بتجار الأسلحة غير المرخصة في الأنبار وذي قار

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت (13 أيلول 2025)، نجاحه في تفكيك شبكات لتجارة الأسلحة غير المرخصة وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في محافظتي الأنبار وذي قار.

وذكر إعلام الجهاز في بيان، أن "مفارزه في محافظة الأنبار تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين في تجارة الأسلحة غير المرخصة، بعد المتابعة الاستخباراتية واستحصال الموافقات القضائية اللازمة".

وفي عملية أمنية أخرى في محافظة ذي قار، "تم اعتقال مجموعة من المتهمين بتجارة الأسلحة النارية وضبط مخزن كبير للأسلحة والذخائر".

وأشار البيان إلى أن "عمليات التفتيش والمداهمة أسفرت عن ضبط مخازن أسلحة متنوعة شملت أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات كبيرة من الذخائر والعتاد".