النزاهة: إحباط محاولة استغلال المواطنين عبر وعود بالتعيين في كهرباء نينوى

تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ،اليوم السبت (13أيلول 2025)، من ضبط مُوظَّفٍ يعمل في مُديريَّة توزيع كهرباء نينوى على خلفيَّة تلقّي الرشى مقابل وعودٍ بالتعيين على ملاك المُديريَّة.

الهيئة، أفادت في بيان أنَّ "مُديريَّة تحقيق نينوى شرعت بتأليف فريق عملٍ للتحرّي والتقصي، فور وصول معلوماتٍ تفيد بقيام أحد المُوظَّفين في فرع مُديريَّة توزيع الكهرباء في المُحافظة بمُساومة المواطنين وطلب مبالغ ماليَّة؛ لقاء وعد بتعيينهم على ملاك المُديريَّة بصفة قرَّاء مقاييس".

وتابعت إنَّ "الفريق تمكَّن، بعد إجراء عمليَّات التقصّي والتحرّي عن المعلومات واستحصال الأمر القضائي، من ضبط المشكو منه بتهمة تلقّي الرشى من المواطنين مقابل وعودٍ بالتعيين".

وأضافت إنَّه "جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، مُنوّهةً بعرض المُتَّهم رفقة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمة التحقيق".