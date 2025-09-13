الأخبار

النزاهة: إحباط محاولة استغلال المواطنين عبر وعود بالتعيين في كهرباء نينوى


تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ،اليوم السبت (13أيلول 2025)، من ضبط مُوظَّفٍ يعمل في مُديريَّة توزيع كهرباء نينوى على خلفيَّة تلقّي الرشى مقابل وعودٍ بالتعيين على ملاك المُديريَّة.

الهيئة، أفادت في بيان أنَّ "مُديريَّة تحقيق نينوى شرعت بتأليف فريق عملٍ للتحرّي والتقصي، فور وصول معلوماتٍ تفيد بقيام أحد المُوظَّفين في فرع مُديريَّة توزيع الكهرباء في المُحافظة بمُساومة المواطنين وطلب مبالغ ماليَّة؛ لقاء وعد بتعيينهم على ملاك المُديريَّة بصفة قرَّاء مقاييس". 

وتابعت إنَّ "الفريق تمكَّن، بعد إجراء عمليَّات التقصّي والتحرّي عن المعلومات واستحصال الأمر القضائي، من ضبط المشكو منه بتهمة تلقّي الرشى من المواطنين مقابل وعودٍ بالتعيين". 

وأضافت إنَّه "جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، مُنوّهةً بعرض المُتَّهم رفقة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمة التحقيق".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
