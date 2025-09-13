الأخبار

السوداني يؤكد للأمم المتحدة ضرورة تجنيب المنطقة الحروب والأزمات


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال لقاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم استقرار المنطقة وتجنيبها المزيد من الحروب والأزمات.

وذكر بيان لمكتبه، انه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان. وجرى استعراض التعاون الثنائي بين العراق والمنظمة الدولية، ولاسيما في برامج الاقتصاد والتنمية والمناخ والبيئة، في ضوء الاتفاق على إنهاء مهمة بعثة اليونامي نهاية العام الحالي".

وتناول اللقاء "البحث في آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات استمرار العدوان على غزة، ومنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى القطاع، وما يسببه من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، عبر محاولات الكيان الصهيوني توسيع دائرة الحرب، واستهدافه دولاً عربية وإسلامية، وآخرها دولة قطر الشقيقة".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم استقرار المنطقة وتجنيبها المزيد من الحروب والأزمات، مشيراً إلى أهمية تقوية التواصل والحوارات إقليميا ودوليا؛ لإيجاد حلول للخلافات والأزمات".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
