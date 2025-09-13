الاستخبارات العسكرية تطيح بأجانب من ضمنهم الناقل يرومون دخول العراق بصورة غير قانونية

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على سبعة أجانب يرومون الدخول بصورة غير قانونية باتجاه محافظة ديالى.

وذكر بيان للمديرية، انه "بغية القضاء على ظاهرة دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد بصورة غير قانونية واستمراراً لعمليات الدعم والمشاركة في تأمين الحدود مع القطعات الماسكة وبمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات فرقة المشاة الأولى وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 53 من الفرقة ذاتها، تم نصب كمين محكم في سيطرة الشهيد العريف (علي صالح ) حيث اسفر عن إلقاء القبض على عجلة مع سائقها الناقل وبصحبته ( 7 ) أجانب يحاولون الدخول والتسلل إلى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية وقانونية حيث كانوا يختبئون داخل العجلة التي تم ضبطها".

وأشار البيان، إلى أنه "تم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".