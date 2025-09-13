الأخبار

وزارة التربية: العراق يتولى إدارة معهد المخطوطات العربية في القاهرة


أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عن تولي العراق إدارة معهد المخطوطات العربية في القاهرة، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري بارك فوز مرشح العراق بمنصب مدير معهد المخطوطات العربية في القاهرة بعد منافسة عربية نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".

وأكد الجبوري، أن "هذا المنصب يعد إنجازاً متميزاً يُسجل للبلاد واللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم، حيث أصبح عاملا وحافزا لاستعادة استحقاقات الوطن المميزة داخل المنظمات العربية والدولية".

وأضاف البيان، أنه "من الجدير بالذكر ان العراق حصل قبل عامين على عضوية المجلس التنفيذي في اليونسكو، ليواصل اليوم تعزيز نجاحاته وحضوره الدولي بمنصبين مهمين، في خطوات تسجل الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة واللجنة الوطنية العراقية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عمليات بغداد: "الدرون" التي سقطت بمحيط المنطقة الخضراء مخصصة للتصوير
وزارة التربية: العراق يتولى إدارة معهد المخطوطات العربية في القاهرة
وزارة الداخلية: إجراءات قانونية بحق رجل مرور ظهر بمقطع رشوة
نقابة المبرمجين تعقد اجتماعها التأسيسي الأول بحضور 8 رؤساء جامعات
رئيس الوزراء يؤكد أهمية جذب رؤوس الأموال الأجنبية في دعم استقرار الاقتصاد
وزارة الداخلية: لا شبهات جنائية بوفاة شخص يحمل الجنسية الإيطالية في بغداد
بيان جديد بشأن مقتل الشيخ عبد الستار سلمان: نحمل الوقف السني المسؤولية
وزارة العـدل: تطلق سراح (142) حدثاً خــلال شهر آب الماضي 2025
حالة الطقس: أجواء صحوة واستقرار في درجات الحرارة في عموم المناطق
العمليات المشتركة: تعرض أنظمة محدودة لهجمات سيبرانية ولم نسجل أي حالات تعطيل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك