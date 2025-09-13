وزارة التربية: العراق يتولى إدارة معهد المخطوطات العربية في القاهرة

أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عن تولي العراق إدارة معهد المخطوطات العربية في القاهرة، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري بارك فوز مرشح العراق بمنصب مدير معهد المخطوطات العربية في القاهرة بعد منافسة عربية نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".

وأكد الجبوري، أن "هذا المنصب يعد إنجازاً متميزاً يُسجل للبلاد واللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم، حيث أصبح عاملا وحافزا لاستعادة استحقاقات الوطن المميزة داخل المنظمات العربية والدولية".

وأضاف البيان، أنه "من الجدير بالذكر ان العراق حصل قبل عامين على عضوية المجلس التنفيذي في اليونسكو، ليواصل اليوم تعزيز نجاحاته وحضوره الدولي بمنصبين مهمين، في خطوات تسجل الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة واللجنة الوطنية العراقية".