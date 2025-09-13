الأخبار

وزارة الداخلية: إجراءات قانونية بحق رجل مرور ظهر بمقطع رشوة


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق أحد عناصرها بعد ظهوره في مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتقاضى رشوة من أحد سائقي العجلات، حيث ذكرت الوزارة بيان لها، ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً فيديوياً يظهر فيه أحد العناصر السيئة التي لا تتشرف وزارة الداخلية بأن يحسب عليها بعد قيامه بأخذ رشوة من أحد سائقي العجلات، لافتة الى انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذا العنصر لمخالفته الواضحة لينال جزاءه العادل.

وأضافت ان وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي شخص ينتمي إليها ويحاول المساس بسمعة هذه المؤسسة الأمنية العريقة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الداخلية: إجراءات قانونية بحق رجل مرور ظهر بمقطع رشوة
نقابة المبرمجين تعقد اجتماعها التأسيسي الأول بحضور 8 رؤساء جامعات
رئيس الوزراء يؤكد أهمية جذب رؤوس الأموال الأجنبية في دعم استقرار الاقتصاد
وزارة الداخلية: لا شبهات جنائية بوفاة شخص يحمل الجنسية الإيطالية في بغداد
بيان جديد بشأن مقتل الشيخ عبد الستار سلمان: نحمل الوقف السني المسؤولية
وزارة العـدل: تطلق سراح (142) حدثاً خــلال شهر آب الماضي 2025
حالة الطقس: أجواء صحوة واستقرار في درجات الحرارة في عموم المناطق
العمليات المشتركة: تعرض أنظمة محدودة لهجمات سيبرانية ولم نسجل أي حالات تعطيل
وزير الداخلية يبحث مع القائد العام للشرطة الإيرانية مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب
الداخلية تطلق منصة "بلِّغ" للشكوى من المواد المخالفة على منصات التواصل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك