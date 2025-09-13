وزارة الداخلية: إجراءات قانونية بحق رجل مرور ظهر بمقطع رشوة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق أحد عناصرها بعد ظهوره في مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتقاضى رشوة من أحد سائقي العجلات، حيث ذكرت الوزارة بيان لها، ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً فيديوياً يظهر فيه أحد العناصر السيئة التي لا تتشرف وزارة الداخلية بأن يحسب عليها بعد قيامه بأخذ رشوة من أحد سائقي العجلات، لافتة الى انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذا العنصر لمخالفته الواضحة لينال جزاءه العادل.

وأضافت ان وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي شخص ينتمي إليها ويحاول المساس بسمعة هذه المؤسسة الأمنية العريقة.