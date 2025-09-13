نقابة المبرمجين تعقد اجتماعها التأسيسي الأول بحضور 8 رؤساء جامعات

أقام الفريق التأسيسي لنقابة المبرمجين العراقيين، اليوم السبت، الملتقى الأول لمبرمجي العراق والذي يعقد بمناسبتي اليوم العالمي للمبرمج وتشريع قانون المبرمجين العراقيين في مجلس النواب العراقي بحضور ومشاركة اعضاء لجنة العمل النيابي وكذلك السادة ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، حيث ذكر رئيس الفريق التأسيسي الاول لنقابة للمبرمجين أثير حامد القيسي للوكالة الرسمية، إن "الحدث اليوم مهم جداً وهو الأول من نوعه في العراق، حيث يعقد ملتقى المبرمجين ويجتمعون بهذا العدد في مناسبتين عزيزتين، الاولى هو تسريع قانون نقابة المبرمجين القانون الذي سعينا جاهدين خلال السنوات الـ7 الماضية لتأسيسه وتشريعه داخل مجلس النواب".

وأضاف، "أما المناسبة الثانية هي: يوم المبرمج العالمي والذي تحتفل فيه العديد من الدول، ونحن نعرف كل الحكومة تتجه نحو التحول الرقمي وشريحة المبرمجين هي الأداة واليد العاملة في هذا التحول".

كذلك ذكر عضو الفريق التأسيسي لنقابة المبرمجين العراقيين بشار مكي العيساوي، إن "الحفل اليوم هو دعوة لكل المبرمجين من كافة المحافظات ومن ضمنها اقليم كردستان وايضا بحضور 8 رؤساء جامعات عراقية وايضا ما يقارب من 12 عميد في تخصص تكنولوجيا المعلومات والحاسبات".

ولفت الى أن "الهدف الأساسي من انعقاد هذا المؤتمر هو مناقشة قانون نقابة المبرمجين بعد اقراره من قبل البرلمان ووضع الآليات لتأسيس أول نقابة للمبرمجين وتحديد الفئات المشمولة وشروط الانتساب إليها".

فيما أكد، أن "هذه النقابة ستعمل على هيكلة عمل المبرمجين وتقدم لهم الكثير من الدعم ومن ضمنها التدريب والتطوير والتأهيل وكافة الأعمال التي تدعم أعضاء النقابة"، معرباً عن أمله بأن "يقر ضمان صحي لشريحة المبرمجين في العراق".