الأخبار

رئيس الوزراء يؤكد أهمية جذب رؤوس الأموال الأجنبية في دعم استقرار الاقتصاد


 

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أهمية جذب رؤوس الأموال الأجنبية في دعم استقرار الاقتصاد، فيما أشار الى ان قيمة الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق وصلت الى (100) مليار دولار في حجم الإجازات والشركات، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أنه "برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أقيمت في العاصمة بغداد اليوم، احتفالية يوم الشراكات بين مؤسسة التمويل الدولية/IFC والعراق، وذكرى مرور 20 عاماً على تواجد المؤسسة وشراكاتها مع القطاعات العراقية".

كما شهد الحفل، "توقيع على عدد من العقود الاستثمارية والتنموية مع القطاعين الخاص والعام".

كذلك لفت رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له خلال الحفل، الى "أهمية الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، مع وجود قدرات متميزة من القطاع الخاص الذي أثبت حضوراً فاعلاً في تنفيذ مشاريع الإعمار والتنمية، وتحمل مختلف اشكال البيروقراطية والفساد والظروف الأمنية".

وبيّن، أن "الإجراءات الحكومية التي استهدفت تحسين بيئة الاعمال، أدت بشكل واضح الى استقطاب الشركات العالمية للعمل والاستثمار في العراق، وقد وصلت قيمة الاستثمارات العربية والأجنبية الى (100) مليار دولار في حجم الاجازات والشركات التي باشرت بالفعل في تنفيذ الاستثمار".

كما أشار، الى أن "جذب رؤوس الأموال الأجنبية أسهم في دعم استقرار الاقتصاد العراقي، وشجع باقي مؤسسات التمويل العالمية ومنها مؤسسات ألمانية وإيطالية وفرنسية وبريطانية وصينية، في المساهمة بتمويل عدد غير قليل من المشاريع التنموية، إضافة الى توفير الأطر القانونية والإدارية وإزالة العقبات الروتينية، ما يخلق المزيد من فرص العمل".

فيما نوّه البيان الى أنه "جرى خلال الحفل توقيع العقود التالية بالشراكة والتمويل مع مؤسسة IFC، وعقد استثمار الغاز المصاحب وتطوير مرافق ميناء أم قصر، مع شركة غاز البصرة، بقيمة 500 مليون دولار، وايضا عقد تمويل وتوسعة في مجال إنتاج السمنت وزيوت التشحيم، مع مجموعة المهيدب، بقيمة 250 مليون دولار، بالإضافة الى عقد تمويل معدات مناولة الحاويات وساحة التخزين في ميناء ام قصر، مع شركة اللورين للاستثمار، بقيمة 125 مليون دولار".

وأوضح ، أنه "تم توقيع ايضاً عقد المرحلة الاولى من مشروع التطوير العقاري الأخضر السكني في السليمانية، مع شركة هيوا رؤوف للاستثمار بمبلغ 65 مليون دولار، فضلاً عن توقيع عقد تمويل خط ائتماني لتمويل التجارة الدولية، مع مصرف بغداد، بقيمة 10 مليون دولار، و عقد شراكة استثمارية لإنشاء مشاريع زراعية وصناعية مستدامة مع شركة سما المنار/ تريياكي اغرو بقيمة 120 مليون دولار، وعقد شراكة لإنشاء مستشفى تعليمي بقيمة 250 مليون دولار، مع شركات ربان السفينة، وعقد شراكة مع شركة الاولى لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للخدمات الاستشارية وتطوير جذب الاستثمارات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الداخلية: إجراءات قانونية بحق رجل مرور ظهر بمقطع رشوة
نقابة المبرمجين تعقد اجتماعها التأسيسي الأول بحضور 8 رؤساء جامعات
رئيس الوزراء يؤكد أهمية جذب رؤوس الأموال الأجنبية في دعم استقرار الاقتصاد
وزارة الداخلية: لا شبهات جنائية بوفاة شخص يحمل الجنسية الإيطالية في بغداد
بيان جديد بشأن مقتل الشيخ عبد الستار سلمان: نحمل الوقف السني المسؤولية
وزارة العـدل: تطلق سراح (142) حدثاً خــلال شهر آب الماضي 2025
حالة الطقس: أجواء صحوة واستقرار في درجات الحرارة في عموم المناطق
العمليات المشتركة: تعرض أنظمة محدودة لهجمات سيبرانية ولم نسجل أي حالات تعطيل
وزير الداخلية يبحث مع القائد العام للشرطة الإيرانية مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب
الداخلية تطلق منصة "بلِّغ" للشكوى من المواد المخالفة على منصات التواصل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك