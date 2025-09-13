رئيس الوزراء يؤكد أهمية جذب رؤوس الأموال الأجنبية في دعم استقرار الاقتصاد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أهمية جذب رؤوس الأموال الأجنبية في دعم استقرار الاقتصاد، فيما أشار الى ان قيمة الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق وصلت الى (100) مليار دولار في حجم الإجازات والشركات، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أنه "برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أقيمت في العاصمة بغداد اليوم، احتفالية يوم الشراكات بين مؤسسة التمويل الدولية/IFC والعراق، وذكرى مرور 20 عاماً على تواجد المؤسسة وشراكاتها مع القطاعات العراقية".

كما شهد الحفل، "توقيع على عدد من العقود الاستثمارية والتنموية مع القطاعين الخاص والعام".

كذلك لفت رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له خلال الحفل، الى "أهمية الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، مع وجود قدرات متميزة من القطاع الخاص الذي أثبت حضوراً فاعلاً في تنفيذ مشاريع الإعمار والتنمية، وتحمل مختلف اشكال البيروقراطية والفساد والظروف الأمنية".

وبيّن، أن "الإجراءات الحكومية التي استهدفت تحسين بيئة الاعمال، أدت بشكل واضح الى استقطاب الشركات العالمية للعمل والاستثمار في العراق، وقد وصلت قيمة الاستثمارات العربية والأجنبية الى (100) مليار دولار في حجم الاجازات والشركات التي باشرت بالفعل في تنفيذ الاستثمار".

كما أشار، الى أن "جذب رؤوس الأموال الأجنبية أسهم في دعم استقرار الاقتصاد العراقي، وشجع باقي مؤسسات التمويل العالمية ومنها مؤسسات ألمانية وإيطالية وفرنسية وبريطانية وصينية، في المساهمة بتمويل عدد غير قليل من المشاريع التنموية، إضافة الى توفير الأطر القانونية والإدارية وإزالة العقبات الروتينية، ما يخلق المزيد من فرص العمل".

فيما نوّه البيان الى أنه "جرى خلال الحفل توقيع العقود التالية بالشراكة والتمويل مع مؤسسة IFC، وعقد استثمار الغاز المصاحب وتطوير مرافق ميناء أم قصر، مع شركة غاز البصرة، بقيمة 500 مليون دولار، وايضا عقد تمويل وتوسعة في مجال إنتاج السمنت وزيوت التشحيم، مع مجموعة المهيدب، بقيمة 250 مليون دولار، بالإضافة الى عقد تمويل معدات مناولة الحاويات وساحة التخزين في ميناء ام قصر، مع شركة اللورين للاستثمار، بقيمة 125 مليون دولار".

وأوضح ، أنه "تم توقيع ايضاً عقد المرحلة الاولى من مشروع التطوير العقاري الأخضر السكني في السليمانية، مع شركة هيوا رؤوف للاستثمار بمبلغ 65 مليون دولار، فضلاً عن توقيع عقد تمويل خط ائتماني لتمويل التجارة الدولية، مع مصرف بغداد، بقيمة 10 مليون دولار، و عقد شراكة استثمارية لإنشاء مشاريع زراعية وصناعية مستدامة مع شركة سما المنار/ تريياكي اغرو بقيمة 120 مليون دولار، وعقد شراكة لإنشاء مستشفى تعليمي بقيمة 250 مليون دولار، مع شركات ربان السفينة، وعقد شراكة مع شركة الاولى لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للخدمات الاستشارية وتطوير جذب الاستثمارات".