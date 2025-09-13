بيان جديد بشأن مقتل الشيخ عبد الستار سلمان: نحمل الوقف السني المسؤولية

حمل المجمع الفقهي العراقي، اليوم السبت، ديوان الوقف السني مسؤولية مقتل الشيخ الداعية عبد الستار سلمان سالم القره غولي إمام وخطيب جامع عبد الكريم الجبوري في منطقة الدورة وعضو رابطة الإصالة للدعوة والإرشاد، حيث ذكر المجمع في بيان نشرته قناة السومرية، انه "تلقى بألم شديد خبر جريمة مقتل الشيخ الداعية عبد الستار سلمان سالم القره غولي إمام وخطيب جامع عبد الكريم الجبوري في منطقة الدورة وعضو رابطة الإصالة للدعوة والإرشاد بسبب اعتداء مجموعة من الفئات المنحرفة بضربه في داخل المسجد ومنعه من القيام بواجبة الرسمي في الخطابة بالمسجد، مما أدى الى وفاته".

وأضاف "نعزي ذوي الشيخ المغدور والأئمة والخطباء فإنه يطالب الحكومة العراقية بإجراء تحقيق دقيق في معرفة حيثيات هذه الجريمة النكراء ومعاقبة الجناة، ومحاسبة المقصرين في حفظ أمن المسجد وحماية إمامه"، محملا "رئاسة ديوان الوقف السني المسؤولية الكاملة في المحافظة على المساجد، ومنع الفئة المنحرفة التي كانت وراء هذه الجريمة من السيطرة على المساجد وفرض وجودها بالقوة وبدعم من جهات سياسية".

كما شدد "على رئاسة الوقف القيام بواجبها ومنع التدخلات السلبية للشخصيات السياسية في إدارة المساجد وشؤون الأئمة والخطباء".