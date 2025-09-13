وزارة العـدل: تطلق سراح (142) حدثاً خــلال شهر آب الماضي 2025

صرّحت وزارة العدل، اليوم السبت، عن إطلاق سراح (142) حدثاً خــلال شهر آب الماضي 2025، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "عدد الأحداث المطلق سراحهم خلال شهر آب من العام 2025 بلغ (142) حدثاً".

وأضافت، أن "المفرج عنهم توزعوا بين (103) أحداث موقوفين تم الإفراج عنهم، و(14) حدثاً تم إطلاق سراحهم بعد قضاء مدة المحكومية، و(8) بالإفراج الشرطي، وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم الدورات التأهيلية المعتمدة، استناداً إلى توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية المختصة، كما تم الإفراج عن (12) حدثاً بموجب العفو العام، بالإضافة إلى (5) بقرار تمييزي".

كما أكدت، أن "دائرة إصلاح الأحداث مستمرة في أداء مهامها بمهنية ومسؤولية، من خلال المتابعة الدقيقة لملفات النزلاء، وضمان تنفيذ الإجراءات القانونية والإنسانية في آلية الإفراج".