حالة الطقس: أجواء صحوة واستقرار في درجات الحرارة في عموم المناطق

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء صحوة واستقراراً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة العظمى مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 36، دهوك وأربيل 38، كركوك 39، ونينوى والأنبار وصلاح الدين 40، بغداد وديالى وكربلاء المقدسة 41، وبابل والنجف الأشرف 42، واسط والديوانية والمثنى وميسان 43، وذي قار والبصرة 44".

وأضاف، أن "يومي الإثنين والثلاثاء سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

فيما لفت إلى، أن "طقس يوم الأربعاء القادم سيكون صحواً، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تنشط على فترات في الأقسام الغربية إلى حوالي 30 كم/س مُسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، مدى الرؤية (8-10) كم وفي الغبار (5-7) كم".